Государство в Европе освободилось от коронавируса благодаря российскому «Спутнику V»

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Благодаря «Спутнику V», Сан-Марино* стало первым в Европе государством, которое приступило к снятию коронавирусных ограничений. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) добавив, что может предоставить дополнительные дозы российского препарата для запуска в стране вакцинного туризма.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений, - заявили в фонде. - Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС».

По данным РФПИ, пиковый уровень заражения в Сан-Марино наблюдался в начале апреля. Число зараженных составляло около 250 случаев в неделю. С 4 мая в стране не было выявлено ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Государство начало снимать введенные ранее ограничения и постепенно возвращается к нормальной жизни. Созданное для работы с зараженными коронавирусом больничное отделение было закрыто.

«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране», - отметили в РФПИ.

В фонде уточнили, что прививку первым компонентом вакцины в Сан-Марино получили 74% жителей старше 16 лет. При этом абсолютное большинство прививок (90%) было сделано препаратом «Спутник V», отмечает РИА «Новости».

*Сан-Марино - небольшое государство в горной местности, окруженное землями Италии. Население страны составляет около 33 тысяч человек. Сан-Марино не является членом Евросоюза, поэтому власти страны не дожидались одобрения российской вакцины от Европейского агентства лекарственных средств.