Гость столицы напал на российского полицейского возле собственного посольства

Общество

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В управлении СК по Москве предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов в адрес уроженца Азербайджана.

Как сообщила представитель СК Юлия Иванова: «при пресечении противоправных действий уроженец Азербайджана применил насилие в отношении представителя власти».

В результате нападения, сотрудник полиции заработал себе закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и ушибы. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает ТАСС.