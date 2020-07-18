Общество
Гость столицы напал на российского полицейского возле собственного посольства
18 июля, 2020 15:43
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В управлении СК по Москве предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов в адрес уроженца Азербайджана.
Как сообщила представитель СК Юлия Иванова: «при пресечении противоправных действий уроженец Азербайджана применил насилие в отношении представителя власти».
В результате нападения, сотрудник полиции заработал себе закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и ушибы. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает ТАСС.
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