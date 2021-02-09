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Госпитализированный с воткнутой в мозг ручкой российский заключенный умер

Лилия Караева
9 февраля, 2021 18:13
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 18:13
1 мин
СИЗО
Komsomolskaya pravda/Russian Look/ Globallookpress

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) собщили о гибели заключенного ростовского СИЗО, который был госпитализирован с воткнутой в мозг авторучкой. Предмет вошел на всю полость черепа и, несмотря на извлечение инородного тела, пациента не спасли.

Мужчине провели операцию с использованием новейшего оборудования. Нейрохирурги установили, что авторучка повредила глазное яблоко и вошла в мозг до основания.

Медики отмечали, что предмет прошел в миллиметре от важных сосудов. Врачи извлекли ручку, проделав кропотливую работу.

Как узнал телеканал «360», пациент скончался. Во ФСИН заверили, что мужчина сам воткнул ручку в глаз, так как находился в состоянии нервного срыва.

В настоящее время идет проверка. Ее результаты передадут в полицию для принятия процессуального решения.

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СИЗО
Заключенный
авторучка
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