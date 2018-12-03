В Госдуме дали негативную оценку действиям ЦБ в отношении банка «Югра»
В Госдуме дали негативную оценку действиям ЦБ в отношении банка «Югра»

В нижней палате парламента активно обсуждается проблема обманутых вкладчиков

Судя по всему, очередное мероприятие, посвящённое потере депозитов в ликвидированных ЦБ банках, действительно даст результат. В том числе – приведёт к изменениям в законах, которые необходимы для защиты сбережений граждан.

Круглый стол «Законодательное обеспечение защиты прав вкладчиков в банках РФ», состоявшийся в Госдуме 22 ноября, оказался очень представительным. В нём приняли участие парламентарии различных фракций, делегаты от МВД, Минфина, федерального бизнес-омбудсмена, непосредственно пострадавшие вкладчики и даже представительница Центробанка. Появление последней оказалось настоящей сенсацией – никогда раньше чиновник из ЦБ не присутствовал на мероприятии, где обсуждалась актуальная проблема. Так что на круглом столе были выражены взгляды всех сторон, готовых принять участие в решении проблемы: гражданского общества, правительства и законодательной власти.

Сами вкладчики на мероприятие приехали буквально со всей России. Свои истории рассказали держатели депозитов в Азиатско-Тихоокеанском банке, Пробизнесбанке, банке «Пушкино», но в центре внимания оказалась ситуация с банком «Югра». Возможно, так сложилось из-за того, что она активно обсуждается с момента отзыва лицензии у кредитной организации – крупнейшего страхового случая в российском банковском секторе.

Конечно, снова прозвучали уже широко известные шокирующие факты о нарушении регулятором процедур и законов в "Деле "Югры" - соответствующие комментарии дали экс-президент банка Алексей Нефёдов и адвокат Дмитрий Красноштанов. Но одними словами дело не ограничилось: депутаты Госдумы получили документальные доказательства сознательного уничтожения «Югры». Так, законодателям были переданы официальные бумаги ЦБ, свидетельствующие о допущенных им нарушениях: «План по предупреждению банкротства», предписание от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 млрд. рублей резервов за 6 рабочих часов, «Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности банка «Югра», принятой Банком России», приказы временной администрации, распоряжение ЦБ об искусственном снижении активов.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин в ходе дискуссии констатировал, что к работе ЦБ «имеются серьезные вопросы». А его коллега Валерий Гартунг сообщил о запланированной встрече с руководительницей Банка России Эльвирой Набиуллиной. Парламентарий пообещал донести до неё вскрывшуюся информацию и получить ответы, на которых настаивают вкладчики. «Всё, что сегодня здесь прозвучит, ляжет в основу обсуждения», - убежден Гартунг.

А вот поведение представительницы самого Банка России возмутило участников круглого стола. Чиновная дама категорически отказалась даже представиться собравшимся, сказав, что пришла просто «услышать всех присутствующих» и «не уполномочена сообщать мнение Банка России» о проблеме вкладчиков. Эти заявления вызвали крайне эмоциональную реакцию со стороны музыкального журналиста Сергея Соседова, оставшегося без сбережений. «Так же и Набиуллина себя ведёт, такие ответы даёт и Центробанк», - отметил он.

Градус напряжённости был слегка понижен, когда представитель МВД рассказал, что правоохранители рассматривают все обращения обманутых вкладчиков, и в ряде случаев уже дошло до уголовного преследования виновных. Отдельно полицейский отметил, что министерство обязательно проанализирует информацию с круглого стола, «чтобы перейти к конкретным действиям». В том числе, очевидно, имелись в виду и вновь открывшиеся обстоятельства в деле «Югры».

В завершение трёхчасовой дискуссии её участники сошлись на том, что как для решения проблемы сегодняшних вкладчиков, так и для системного решения (в целом, чтобы никогда больше с этой проблемой не сталкиваться) -

необходимо кардинально менять статус Центробанка. Как напомнил Валерий Гартунг, «не всегда так было, что ЦБ был мегарегулятором. Года три назад мы в парламенте приняли такое решение, наделив его сверхполномочиями, но опыт оказался негативным». «Можно разделить функции Центробанка», - предложил депутат. «Мы правки в закон о ЦБ внесём, заберём у него ряд функций и вернём их различным органам государственной власти», - поделился планами Валерий Гартунг. Теперь остаётся ждать, когда назревшие изменения в российском правовом поле будут сделаны.

Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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