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Госдума предложила сделать второе высшее бесплатным – но только по одной специальности

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 11:05
2 мин
Фото: rifoms.ru
Фото: rifoms.ru

В Госдуме задумались о создании бюджетных мест в вузах для тех, кто намерен получить второе высшее образование по медицинским специальностям. Предложение уже направили главе Министерства образования и науки Валерию Фалькову.

О необходимости данного нововведения заявил депутат Госдумы Василий Власов. По его мнению, в ситуации, когда в стране наблюдается острый недостаток квалифицированных медицинских специалистов, необходимо разрабатывать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на эти специальности.

Власов считает, что нужно выделить бесплатные места для людей, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», — цитирует депутата RT.

темы
Госдума
высшее образование
медобразование
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