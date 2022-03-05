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Госдума готова узаконить ценовые коридоры на ряд товаров народного потребления
5 марта, 2022 16:21
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Ограничения могут коснуться питьевой воды, лекарств, детских товаров, строительных материалов и некоторых линеек продуктов питания.
Вынужденные антирыночные меры необходимы для борьбы «с алчными предпринимателями»,- пояснил заместитель Генерального Совета «Единой России» Александр Хинштейн.
По его словам, рост цен «не обоснован», а потому законодательная и исполнительная власть должны принять самые решительные меры и выработать механизмы по выправлению ситуации, - сообщает Интерфакс.
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