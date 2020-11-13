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В ГИБДД признали религиозные чувства пастафарианцев, а в миграционной службе – нет

Антон Мельников
13 ноября, 2020 17:58
2 мин
telegram-канал «Подъём»
telegram-канал «Подъём»

В Нижнем Новгороде сотрудники миграционной службы отказались фотографировать пастафарианца* в религиозном головном уборе. Об этом сообщил настоятель местного храма пастафарианцев Михаил Иосилевич, который пытался сфотографироваться на загранпаспорт с дуршлагом на голове.

Иосилевич считает, что миграционная служба не имела права отказывать ему в подобной фотографии, поскольку закон допускает фотографироваться в религиозных головных уборах.

«Мы будем обжаловать в областном и Верховном суде. Мы не видим повода для отказа. Считаем, что все религии равны. Мы требуем, чтобы наши священные головные уборы тоже обладали правом быть надетыми на наши верующие головы», - заявил пастафарианец.

По факту отказа настоятель обратился с иском в суд, но тот отказался возбуждать дело. Решение суда пастафарианец обещал оспорить.

Иосилевич добавил, что в ГИБДД получить документ с фотографией в дуршлаге ему удалось.

«ГИБДД признала наши религиозные чувства, а миграционная служба отказалась. И на суде сотрудник МВД говорил, что разница в том, что права – это не удостоверение личности, а паспорт – удостоверении личности. Кажется, она что-то перепутала. Права тоже удостоверение личности, надо ей об этом сказать», - рассказал Иосилевич «Подъёму».

*Пастафарианство – пародийная религия, последователи которой верят в Летающего Макаронного Монстра.

темы
ГИБДД
религия
паста
казус
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