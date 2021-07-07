Горящие туры со скидками до 40% вернули в России. Так уже было перед волной банкротств операторов
На туристический рынок России вернулся давно забытый формат - горящие путевки. В 2014 году был зафиксирован пик их продаж - тогда же произошло массовое банкротство туроператоров.
Горящие туры вернулись с прошлой недели. Скидка на путевки в Турцию с вылетом через 2-5 дней составляет до 40%. В основном предлагаются туры в Даламан, сообщает «Коммерсантъ».
Представители туриндустрии объясняют возвращение горящих туров тем, что россияне стали откладывать покупку путевок. Как следствие - бизнес снижает цены на отдых.
В 2000-е годы на горящие туры приходилось 20% продаж. В 2017-м их перестали продавать.
Горящие туры невыгодны операторам - комиссия по ним минимальна и фактически турагенты работают себе в убыток.
Бронирования на российские курорты, как отмечают эксперты, в настоящее время снизились на фоне наводнений и ограничений в регионах.