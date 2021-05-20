«Горячих» эстонских водителей не будут штрафовать за превышение скорости. Им придумали другое наказание

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В Эстонии приняли закон, согласно которому водителей, превысивших скорость не будут штрафовать. В стране придумали альтернативное наказание.

Парламент Эстонии принял закон о новых мерах наказания за превышение скорости, согласно которому для нарушителей будут использовать принудительную остановку на 45 минут. Данную меру назвали «успокоительной остановкой». Она будет применяться к водителям, превысившим скорость не более чем на 20 км/ч.

Полиция будет предлагать нарушителю либо оплатить штраф, либо выбрать «успокоительную остановку», пишет «РИА Новости».