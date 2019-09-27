ТОП городов России со спросом на автомобили класса «люкс»

Аналитический центр АГ «АВИЛОН» составил рейтинг городов с самым высоким спросом на автомобили стоимостью от 6 млн рублей.

Петербург, Казань, Уфа, Тюмень и Екатеринбург возглавили рейтинг. Рейтинг составлен на основе исследования потребительского поведения в регионах РФ и изучения более 5 тысяч заявок в первой половине 2019 года, и не включает данные по запросам из Москвы. Аналитики также выявили самые востребованные модели автомобилей.

В топ-городов с наибольшим интересом к дорогим брендам вошли Санкт-Петербург (23%), Казань (13%), Уфа (9%) Тюмень (9%) и Екатеринбург (8,5%). Далее идут крупные города юга России - Грозный (8%), Ростов-на-Дону (7%), Краснодар (7%) и Сочи (6%). Также вошли в рейтинг Воронеж (7%) и Новосибирск (2,5%).

Среди люксовых марок наибольший интерес потребителей вызывают Bentley и Rolls-Royce. Среди премиум брендов - Mercedes, BMW, Cadillac, Jaguar Land Rover. В ходе опроса автовладельцы отметили, что их привлекают такие характеристики дорогих автомобилей, как статус, мощный двигатель, высококачественные премиальные материалы, эксклюзивные опции отделки интерьера, разнообразие опций, ориентированных на комфорт водителя и пассажиров.

«Традиционно среди крупных российских городов по спросу на автомобили, стоимостью выше 6 млн рублей, лидирует Москва. В данном исследовании эксперты решили проанализировать интерес именно у автовладельцев из других городов, минуя столицу. Мы отмечаем, что интерес к брендам люкс и премиум классов растет, в том числе благодаря выходу новых моделей.

На рынке в целом по подсчетам Автостата с января по июль продажи люксовых автомобилей с пробегом показывают рост почти на 6%. Продажи премиальных автомобилей на российском рынке и в «Авилоне» в частности сейчас сохраняют стабильную динамику, которая по ряду английских и немецких брендов будет подогреваться выходом новых моделей», - рассказал Александр Залогин, директор филиала «АВИЛОН. Rolls-Royce».