Города избавят от депрессии и от частной собственности

Госдума планирует вернуться к обсуждению законопроекта о комплексном развитии территорий. Ключевой пункт – возможность принудительного изъятия недвижимости граждан для муниципальных нужд. Если закон примут, то станет возможным изымать недвижимость без согласия собственника даже в том случае, если собственность находится не в аварийном состоянии.

Разработчики закона оперируют таким понятием, как «депрессивная городская среда» - речь идёт о территориях, занятых самовольными постройками.

Наличие таких территорий в границах муниципальных образований, в большей степени расположенных в центральных районах, не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления

— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ради «гармоничной застройки» муниципалитеты получат право изымать земли и недвижимость, в том числе в многоквартирных не аварийных домах, для осуществления градостроительной деятельности «гармоничного сочетания».

Поправки ко второму чтению внесли 28 июня, хотя срок их подготовки истек шесть месяцев назад, пишет «КоммерсантЪ». Проект изменений в Градостроительный комплекс был внесен ещё летом 2018 года. В течение месяца требовалось внести поправки в документ, но этого не сделали, и проект закона «завис» в Думе.

Сейчас формально изъять земли для государственных и муниципальных нужд можно лишь в том случае, если:

планируется строительство или реконструкция объектов федерального, регионального или местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и проектами планировки территории, но не позднее 3 лет от даты утверждения таких документов;

необходимо создание или расширение особо охраняемой природной территории;

требуется выполнение международного договора;

для выполнения работ, связанных с пользованием недрами;

после признания аварийного состояния многоквартирного дома.

Причём, в размер возмещения должны включаться рыночная стоимость земельного участка или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению в связи с изъятием, убытки, причинённые изъятием земельного участка, или убытки в связи с невозможностью исполнения правообладателем обязательств перед третьими лицами (например, по договору аренды), а также упущенная выгода.

Если на изымаемых участках расположен многоквартирный комплекс или иное здание, то правообладателям жилья предоставляется аналогичное помещение на основании договора социального найма.

Минстрой против

Общественный совет при Минстрое не согласен с нынешней редакцией закона и полагает, что норма о принудительном изъятии недвижимости должна быть исключена из законопроекта как нарушающая права собственности граждан. Вместо этого предлагается изымать участки и объекты только с согласия большинства собственников.

Принудительное изъятие, к слову, можно осуществить уже с января 2017 года. Поправки к законодательству лишь уточняют некоторые моменты.

Во многих законах, которые создавали специальные условия строительства, мы эту категорию использовали. Поэтому это не что-то новое, из ряда вон, это механизм, который на словах звучит страшно, но по факту всё очень детально прописывается, как каждая из сторон ведёт себя в данной ситуации, и все они решаются достаточного мирно

- сообщил «Парламентской газете» зампред комитета Павел Федяев.

Не только олимпийская стройка

При подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2014 году был принят так называемый Олимпийский законопроект, который содержал в себе особые нормы выкупа земли под строительство олимпийских объектов. Причём предполагалось, что земли будут изыматься быстро и по упрощённой схеме. Власти обещали, что компенсация будет достойной, однако многие сочинцы до сих пор расхлёбывают последствия такой принудительной застройки в судах.

Если в случае с сочинской Олимпиадой речь шла, как-никак, о престиже страны, то пример Кунцево – куда более показательный. В конце прошлого года группа жителей московского района боролась с группой компаний ПИК, решившей построить на месте старых, но милых сердцу жителей пятиэтажек новые 26-этажные дома. Причём застройщик уверял, что действовал законно - на основании постановления московского правительства о реконструкции кварталов 47 и 48, принятого в 2017-м году. Протестами и обращениями к СМИ жителям удалось добиться приостановки строительства, но кто знает, не вспыхнет ли конфликт с новой силой при новом законодательстве.

Похожие проблемы в скором времени ждут жителей деревни Терехово, одной из последних деревень в черте Москвы. Согласно Генплану, все частные дома на территории деревни должны быть снесены, а на их месте появится очередной жилой микрорайон. И никакие обращения в суды уже не помогут.

В случае, если закон всё-таки будет принят, страна получит ещё одну причину для массовых протестов. Как говорил ещё в 2018 году «Новым Известиям» адвокат Пётр Домбровицкий, председатель Московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», шутить такими вещами, как частная собственность, не стоит.

Если местный чиновник хочет обогатить застройщика, то этот закон его практически ничем не ограничивает. К тому же, если речь идёт об изъятии у человека его частной собственности в пользу государства, то мы катимся уже к государству с другим названием

- заключил Домбровицкий.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что во многих российских городах и правда есть проблемы с «негармоничными» территориями в центре. Конечно, речь в меньшей степени идёт о Москве, но закон так или иначе необходим. Вопрос лишь в том, чтобы изъятие делалось действительно в интересах развития города, а не ради обогащения отдельных застройщиков – коррупционную составляющую никто не отменял. И так, чтобы жители имели возможность получить за изъятое жильё действительно достойную компенсацию. В конце концов, отменить право на частную собственность – не самое страшное по сравнению с отменой справедливости как таковой.