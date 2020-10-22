Город Дно снова пробил «днище» и стал самым матерящимся в России

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Агентство «Интериум» оценило как много матерятся в российских городах. Победителем рейтинга второй год подряд стал город в Псковской области под названием Дно. Также в число «победителей» вошли Москва и Санкт-Петербург.

По оценке агентства, по сравнению с прошлым годом, в топ рейтинга использования нецензурной брани вырвались мегаполисы. В среднем использование мата в соцсетях в этих городах выросло на 66%.

Оценка проходила по вариациям из матерных слов, обозначающих половые органы, их отглагольные формы и слова из трёх букв, начинающееся на «б» и заканчивающееся на «я».

Telegram-канал Mash отмечает, что на речи людей, вероятно, сказались стрессовые условия пандемии коронавируса. Исследование проходило в соцсетях, форумах, блогах и мессенджерах.