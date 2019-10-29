Почему Россия не строит высокоскоростные железные дороги

Очередной маршрут магистрали для скоростных (от 250 км/ч) поездов получил одобрение в Минэкономразвития. Но благодаря инновационному лебедю, модернизированному раку и профицитной щуке наш высокоскоростной воз вновь не сдвинется с места.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин одобрил выделение 2,3 трлн рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода. Правда, он сообщил, что проект еще просчитывается – в переводе на русский это означает, что нет одобрения от Минфина, который, собственно, и выделяет деньги. Орешкинское «Благословляю» здесь никакой серьезной роли не играет, это формальная процедура.

В марте 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал постановление о начале проектирования высокоскоростной железной дороги между Москвой и Нижним Новгородом. Но глава Минфина Антон Силуанов, нарушая субординацию, тогда заявил о том, что не видит будущего у этого проекта, «в нем нет экономики», имеет смысл рассматривать только ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, остальные направления в России убыточны.

Псков? Не слышали

Кстати, об убытках. Максим Орешкин подчеркнул, что из-за загруженности железной дороги между Москвой и Петербургом пассажирскими поездами доставлять грузы приходится в обход, через Псков (на самом деле чаще через Ярославль), и строительство скоростной магистрали позволит разгрузить псковское направление. Честно говоря, оно и так не перегружено, напротив: из Москвы в Псков ходит единственный пассажирский поезд в день, и если убрать грузовой трафик, АО РЖД может и вовсе разобрать эти пути, как оно уже поступило с целым рядом других «невыгодных» направлений. Оставить Псковскую область без железной дороги? Да запросто, там же все равно главным образом брошенные деревни, зачем им коммуникации? То, что без коммуникаций никогда не будет возрождения прекрасного региона, Силуанова не волнует. Его волнует бюджет ближайшего года.

Китайцы все поняли

Кстати, о бюджете. Интересно было бы подсчитать деньги, уже потраченные на предварительные проекты наших ВСД – от Москвы до Челябинска, до Екатеринбурга, до Казани, до Гороховца (отрезали, как в том анекдоте хвост собаке по частям, чтобы было не так больно) – а также, разумеется, по бессмертному маршруту из Петербурга в Москву. Восточное направление вообще не всплыло бы в головах наших аналитиков, но есть Китай, который жаждет построить свой «Шелковый путь» и готов был вложиться в реализацию высокоскоростного сообщения на территории России.

В итоге, правда, наши переговорщики проиграли практически всё, так что вместо нескольких тысяч километров перспективнейшей трассы получили огрызок: даже Казахстану досталось больше. А главное, что и предложения об инвестировании постепенно растворились: китайцы, конечно, циничные парни, но пообщавшись с представителями наших «Газмостостроймонтажтрестов», поняли, что деньги тут возьмут, а вот будет ли дорога – большой вопрос

Так что сейчас мы планируем строить ВСМ самостоятельно. Или не планируем. Проект Шрёдингера.

Почти как в США

В 1990-е годы Россия преобразовывала экономику по американским рецептам. И если «Украина це Европа», то, безусловно, «Россия есть Америка» в столь же карикатурном варианте. Монополистический корпоративный капитализм, раздутый государственный бюджет, минимум социальных гарантий для работающего населения, избыточное финансирование развращенных нацменьшинств – всё это мы взяли именно за океаном. И даже в такой мелочи (с точки зрения масштабов цивилизации), как высокоскоростные железные магистрали, мы тоже строго следует опыту «старшего брата»: американцы не строят ВСМ, ну и нам не надо.

Надо! Очень надо! Чтобы убедиться в этом, откройте сайт «Флайтрадар» и сравните число самолетов над Россией и США. В Штатах живет всего в 2,5 раза больше людей на в 2 раза меньшей территории, но плотность бортов над ними не в 5, а во все 50 раз выше. В Штатах есть всеобщая автомобилизация и, что немаловажно, дороги для этих автомобилей, есть огромное количество внутренних рейсов самолетов – то есть коммерческая ниша для пассажирского высокоскоростного железнодорожного сообщения не очевидна

Но когда о такой же коммерции говорит министр финансов России, становится неловко. У нас в стране по сравнению с США практически нет регулярных внутренних рейсов – более 90% из них имеют отправной или конечной точкой Питер, Москву, Сочи, Екатеринбург. У нас убито подавляющее большинство региональных авиакомпаний. Наши поезда тащатся из одного конца России в другой по восемь дней, что сразу исключает любые деловые поездки (для всех, кроме Ким Чен Ына, он не торопится).

Ни грамма врагу

Нам очень нужна скорость. Япония, Китай, Европа строят ВСМ. Нидерланды меньше Московской области и по территории, и по населению, но даже там на 175 км скоростных магистралей больше, чем в России.

У нас на это денег нет. При этом министр Силуанов с легкостью утверждает всевозможные «инфраструктурные» проекты, направленные на то, чтобы связать места добычи ценных ресурсов с китайской границей. Трубопроводы, железные, автомобильные дороги – подпись за подписью, деньги выделяются, работа идет! Автомобильный «Мост дружбы»? Железнодорожная переправа через Амур? Газопровод «Сила Сибири»? Сколько вашей душеньке угодно! Уголь, газ, нефть, лес-кругляк, катитесь, родимые, в Поднебесную! Всю Сибирь выкачаем, ничего не оставим проклятым завоевателям!

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А еще можно закрыть глаза и помечтать о стране, в которой люди сами смогут выбирать, на что потратить бюджетные, то есть собранные ими же деньги. На строительство ВСМ или субсидирование внутренних авиаперевозок. На помощь банкам или списание кредитов малоимущим. На люксы в зарубежных гостиницах для помощников министров или на строительство онкологического центра в Иркутске. Ведь в наше электронное время референдум – это очень простая штука, не требующая масштабной организации и многомиллионных затрат.

Но нет, народ глупый, полагают в правительстве. Дай ему волю, он выпросит себе безусловный доход с продажи нашей нефти и ляжет спиваться. Пусть уж лучше спивается от нищеты, а нефть останется нам – подумал Антон Силуанов и направил проект ВСМ на очередное пересогласование.