«Гордость нации» была найдена в Перми: ею стал историк

Flickr

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» досталась в этом году пермяку. В проблеме построения межнациональных отношений преуспел профессиональный историк.

Доктор исторических наук Александр Черных, являющийся также член-корреспондентом РАН, был награжден «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».

Решаюшим фактором в присуждении награды стал отмеченный членами жюри глубокий вклад Черных в изучение культурного наследия этносов России. Кроме того, была подчеркнута важность его работы по популяризации и встраивании культур малых народов России в образовательную программу, передает REGNUM.