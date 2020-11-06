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«Гордость нации» была найдена в Перми: ею стал историк
6 ноября, 2020 15:09
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Всероссийская общественная премия «Гордость нации» досталась в этом году пермяку. В проблеме построения межнациональных отношений преуспел профессиональный историк.
Доктор исторических наук Александр Черных, являющийся также член-корреспондентом РАН, был награжден «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».
Решаюшим фактором в присуждении награды стал отмеченный членами жюри глубокий вклад Черных в изучение культурного наследия этносов России. Кроме того, была подчеркнута важность его работы по популяризации и встраивании культур малых народов России в образовательную программу, передает REGNUM.
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