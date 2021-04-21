Google расставил точки над «и» в споре о национальности борща

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Сервис «Google Искусство и культура» составил рейтинг из десяти российских блюд, вошедших в историю. В списке на пятом месте оказался борщ.

Создатели рейтинга отметили, что история борща «уходит в глубину столетий». Они отметили, что блюдо имеет десятки разнообразных вариаций приготовления.

Борщ - это собирательное название для супов с кислым вкусом. Украинский вариант является лишь одним из способов приготовления исконно русского блюда, отметили авторы рейтинга.

В список российских блюд также попали салат винегрет (первое место), оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык, пишет «ПолитЭксперт».

Кремлевский повар рассказал о способах приготовления борща для Ельцина и Путина.