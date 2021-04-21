Новости – Люди
Люди
Google расставил точки над «и» в споре о национальности борща
21 апреля, 2021 07:23
1 мин
1 мин
Pixabay
Сервис «Google Искусство и культура» составил рейтинг из десяти российских блюд, вошедших в историю. В списке на пятом месте оказался борщ.
Создатели рейтинга отметили, что история борща «уходит в глубину столетий». Они отметили, что блюдо имеет десятки разнообразных вариаций приготовления.
Борщ - это собирательное название для супов с кислым вкусом. Украинский вариант является лишь одним из способов приготовления исконно русского блюда, отметили авторы рейтинга.
В список российских блюд также попали салат винегрет (первое место), оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык, пишет «ПолитЭксперт».
Кремлевский повар рассказал о способах приготовления борща для Ельцина и Путина.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку