Голодный Петербург: «Петростат» зафиксировал самое низкое потребление важных продуктов питания
Санкт-Петербург значительно уступает другим регионам России по количеству употребления основных питательных продуктов, таких как мясо, овощи и хлеб. Статистику подготовил «Петростат».
Для сравнения, среднестатистический житель другого региона съедает в год 107 кг овощей. Житель Петербурга – только 86 кг. Усредненный показатель по потреблению мяса в стране – 76 кг в год на человека, в Петербурге – на два кг меньше.
Также жители Северной столицы едят немного мяса. Средний петербуржец ест его на два кг меньше в год, пишет «Петербургский дневник».
Хлеб, картофель и растительное масло петербуржцы тоже употребляли меньше, чем в других российских городах. Сравнялись с другими россиянами жители города на Неве только по потреблению фруктов и ягод — по 61 кг на человека.
Ранее «Петростат» поделился данными о росте цен на мясные продукты в Санкт-Петербурге. Баранина подорожала на 17,6%, курица — на 12,3%, говядина — на 7,3%, свинина — на 7,2%, а мороженая рыба — на 7,8%. Стоимость хлебобулочных изделий выросла на 9,8%.