Голливудский режиссер Дэвид Линч выпустил причудливые маски

Общество

Фото: https://ren.tv/news/v-mire/723865-linch-vypustil-svoi-zashchitnye-maski

Знаменитый голливудский режиссер Дэвид Линч представил свою коллекцию защитных медицинских масок из 12 разновидностей.

Коллекция средств защиты посвящена работам Линча в кинематографе. Так, на масках изображены кадры из короткометражных фильмов, которые он недавно выпустил на своем YouTube-канале и на стриминговом сервисе Netflix. Среди них: «Что сделал Джек?», Fire и веб-сериал Rabbits. Стоимость маски - 15 долларов, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают маску для лица, которая флуоресцирует (генерирует нетепловое свечение) при обнаружении коронавируса.

В 2014 году биоинженерная лаборатория MIT разрабатывала датчики, которые могли бы обнаружить вирус Эбола. В 2016 году их технология была адаптирована для борьбы с вирусом Зика. Теперь разработчики модернизируют датчики для обнаружения COVID-19.

Команда исследователей разрабатывает маску для лица, которая генерирует флуоресцентное свечение, когда человек с коронавирусом дышит, кашляет или чихает. Если технология окажется успешной, она может устранить недостатки современных методов диагностики, например измерения температуры.

Согласно исследователям, маску можно будет использовать для предварительной диагностики заражения без длительного ожидая результатов. Флуоресцентная индикация сможет показать присутствует ли коронавирус в слюне.

Сейчас проект находится на ранней стадии, но исследователи обнадежены многообещающими результатами тестов. В течение последних нескольких недель команда проверяла способность разрабатываемых датчиков обнаруживать коронавирус в небольшом образце слюны, отмечает Business Insider.