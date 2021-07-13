Новости – Люди
Люди
Голливудская звезда отстоял в семитысячной очереди за вакциной
13 июля, 2021 15:49
1 мин
1 мин
Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look press
Американский актер, лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу рассказал, что отстоял многотысячную очередь за прививкой от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам актера воскресенье он провел в очереди за прививкой против коронавируса, в которой было 7000 человек. Однако Кроу не уточнил. Какую именно вакцину он получил, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что американский актер Шон Пенн с юмором прокомментировал снимок, ставший вирусным. На нем звезда Голливуда запечатлен с растрепанными волосами.
Его фото тут же стало вирусным. После того, как снимок разлетелся по миру, актер отреагировал с юмором и в шутку обвинил во всем русских хакеров, которые якобы произвели взлом.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку