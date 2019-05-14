Голливуд против прав человека

По ту сторону океана разгорается очередной скандал, связанный якобы с правом женщин на собственное тело. В США сторонники абортов объявили об отказе от секса и призвали бойкотировать штаты, которые приняли законы о частичном запрете абортов. В чём не правы борцы за свои тела и как это ударит по киноиндустрии – разбиралась «Русская Планета».

В американском штате Джорджия приняли закон, запрещающий проводить аборты, если у ребёнка можно определить сердцебиение - это примерно 6 недель беременности. Исключения сделаны для женщин, подвергшихся изнасилованию, либо при угрозе жизни матери.

«Каждая жизнь имеет ценность, каждая жизнь имеет значение, и каждая жизнь заслуживает защиты», - заявил губернатор штата, республиканец Брайан Кемп перед подписанием закона.

Я понимаю, что некоторые могут оспорить наше решение в суде. Но наша работа - делать то, что правильно, а не то, что легко. Мы будем сильными и смелыми, и мы не отступим. Мы всегда будем продолжать бороться за жизнь

Закон вступит в силу лишь в следующем году, и сторонники абортов полны решимости не допустить этого. Андреа Янг, исполнительный директор Американского союза защиты гражданских свобод Джорджии, заявила, что организация уже готовит документы для обращения в суд. Учитывая, что подобных организаций в США немало, и все они так или иначе высказались против законопроекта, Кемпу и его команде придётся столкнуться с мощным сопротивлением.

Джорджия не в первый раз пытается принять законопроект, так или иначе защищающий традиционные ценности, и в предыдущий раз власти штата проиграли. В 2016 году против Джорджии восстал Голливуд: крупнейшие кинокомпании мира, Walt Disney и Marvel, заявили, что прекратят свою работу на территории штата из-за закона, который позволил бы священникам отказываться венчать однополые пары. Данный закон расценили как «антигейский». Прежнему губернатору штата ничего не оставалось, как наложить вето на законопроект.

В этот раз кинокомпании хранят молчание - по крайней мере, пока, зато отдельные представители киноиндустрии вовсю рвутся в бой. Так, например, актриса Алисия Милано и вовсе решила объявить бойкот сексу.

Наши репродуктивные права отменены. Пока женщины не вернут юридический контроль над собственным телом, мы не можем подвергать себя риску беременности. Присоединяйтесь ко мне и не занимайтесь сексом, пока мы не вернём себе телесную автономию. Я призываю к сексуальной забастовке!

На данный момент актриса занята в съёмках сериала «Ненасытная», которые проходят на территории штата. Отказаться от съемок Милано не может, но, по слухам, активно упрашивает продюсеров о переносе съёмочного процесса в другое место. Против законопроекта об ограничении абортов выступили и другие актёры, например, Шон Пенн и Алек Болдуин.

Чем же так важен штат для Голливуда, и чем важен Голливуд для Джорджии – так, что кинокомпании могут влиять на волю губернаторов штата? Дело в том, что благодаря особым условиям налогообложения, Джорджия стала чрезвычайно привлекательным местом для теле- и кинопроизводства. Здесь расположены студии таких гигантов, как HBO, Netflix и Walt Disney Studios. Именно в Джорджии снимались такие фильмы, как «Стражи галактики», «Голодные игры», «Чёрная пантера», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», сериал «Ходячие мертвецы» и многие другие. Киноиндустрия обеспечивает штату почти 92 000 рабочих мест, ну, и налоги, разумеется.

Инсайдеры признаются, что перенести производство будет не так-то и просто – поэтому пока не ясно, в какой именно форме киноиндустрия попытается надавить на руководство штата. В частности, компания HBO заявила, что продолжит съемки своего нового сериала «Страна Лавкрафта» на территории штата, но деньги от производства будут переданы организациям, борющимся против законопроекта.

На стороне тех, кто выступает против Джорджии, и другие знакомые фамилии. Так, демократка Хиллари Клинтон никак не может успокоиться проигрышу республиканцам на президентских выборах. Она заявила, что запрет на аборты сроком менее 6 недель – по сути, запрет на аборты как таковые, поскольку многие женщины на таком раннем сроке даже не в курсе, что беременны.

Демократы и активисты прав на аборты настаивают на том, что частичный запрет на аборты якобы нарушает права человека. Но на деле те, кто считают себя прогрессивно мыслящими людьми, безнадёжно застряли в прошлом веке – когда не существовало генетики, когда не было процедуры УЗИ. То, что происходит сейчас в Штатах – вполне логичное развитие демократии и прав человека как таковых. Раз у эмбриона есть свой уникальный набор генов, то он уже не может считаться частью тела женщины, пусть он и не способен существовать отдельно от тела матери. А стало быть, даже не рождённый человек имеет полное право на «права человека» со всеми вытекающими. Или они только для меньшинств?

Этот законопроект научно обоснован, юридически обоснован, он проходит проверку на здравый смысл

- заявил член палаты представителей, республиканец Эд Сетцлер, который и написал законопроект, добавив, что закон касается защиты прав человека не рождённых детей.

Фото: American Life League

С начала 2019 года аналогичные законы были приняты в трёх штатах: Миссисипи, Кентукки и Огайо. Правительства ещё шести штатов планируют принять подобные инициативы. Всё это – часть объявленной Дональдом Трампом войны абортам. В начале года он призвал запретить в США аборты на поздних сроках беременности, а также вернул отменённый своим предшественником Бараком Обамой запрет на финансирование из казны США программ, спонсирующих аборты в странах третьего мира.

Остаётся только пожелать республиканцам удачи в сражении за истинные права человека. В конце концов, если в результате борьбы за жизни какие-то сериалы или фильмы не увидят свет, или бойфренд Алисии Милано останется без секса – невелика потеря.