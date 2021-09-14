Голикова убедила влиятельных людей провакцинироваться «ЭпиВакКороной». Теперь к ней имеют вопросы
Вице-премьер России Татьяна Голикова резко теряет позиции из-за лоббирования вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Москва отказалась применять препарат, а президент России Владимир Путин даже не назвал его, перечисляя созданные российскими учеными надежные вакцины.
Об этом пишет Telegram-канал «НеМинздрав». Его цитирует «НЕЗЫГАРЬ».
Сообщается, что вице-премьер убедила многих высокопоставленных людей провакцинироваться «ЭпиВакКороной», но после прививки те были госпитализированы с коронавирусом. Голикова объясняла, что вакцина «лучше и мягче», но теперь к ней возникли вопросы.
Источник обратил внимание на то, что поздравляя московских врачей с Днем города, Путин сказал о трех вакцинах и не назвал «ЭпиВакКорону». Telegram привел соответствующее видео выступления президента.
Ранее депутат Мосгордумы Павел Тарасов запросил у Минздрава и Росздравнадзора данные о вакцине «ЭпиВакКорона». Он отмечал, что этот препарат «вызывает огромные нарекания и вопросы» у граждан и ученых.