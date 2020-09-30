Гнать этот проклятый год: В Волгоградской области установили новогоднюю ёлку

.instagram / kalach_on_don

В Калаче-на-Дону в Волгоградской области на улице установили новогоднюю ёлку. Надпись не её ограждении гласит: «С новым годом!».

Фото ёлки появилось в одном из пабликов города в соцсети. Читатели предположили, что таким образом в Калаче-на-Дону пытаются прогнать 2020 год.

На вершине елки установлена звезда, при этом другие украшения, или гирлянды отсутствуют. Будут ли их вешать в ближайшее время – не сообщается, переает Lenta.ru.

Напомним, в текущем, и пока еще не закончившемся, 2020 году произошли:

- масштабные лесные пожары в Австралии;

- в Иране был сбит украинский Боинг со 176 пассажирами;

- житель Китая съел летучую мышь в Ухане и начал глобальную пандемию COVID-19;

- в США полицейский убил чернокожего при задержании, из-за чего начались массовые антирасистские протесты по всему миру;

- в Бейруте (Ливан) произошёл колоссальный взрыв аммиачной селитры;

- пандемия коронавируса обрушила нефтяные котировки и экономики мира;

- таже пандемия закрыла авиасообщение и обрушила туристическую сферу;

- началась война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе;

- выборы в Беларуси обернулись массовыми протестами против Лукашенко;

- и конечно же, были приняты поправки в Конституцию России.