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Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб

Артем Денисов
14 июля, 2020 06:15
2 мин
рыбы
Фото: pixabay.com

К 2100 году около 60% всех морских и пресноводных рыб могут исчезнуть.

Как ожидается, это произойдет из-за глобального потепления. В свою очередь это приведет как к экологической, так и к гуманитарной катастрофе - сегодня раба является основным источником белка для более чем 3 млрд человек.

Немецкие исследователи проанализировали данные о нормах температуры для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру. Как оказалось, повышение температуры представляет опасность для нерестящихся рыб и эмбрионов, поэтому для них комфортный температурный режим является обязательным условием для выживания.

Отмечается, что предотвратить катастрофу можно путем введения жестких ограничений антропогенных выбросов углекислого газа и потепления температуры воздуха не более чем на 1,5 градуса Цельсия. В этом случае опасность будет грозить лишь 10% изученных видов, пишут «Известия».

Как сообщалось, экологи из Франции во главе с Джонатаном Ленуаром выяснили, что изменения климата заставляют морских животных переселяться ближе к полюсам намного быстрее, чем жителей суши.

Они составили первую глобальную база данных ареалов обитания животных. Оказалось, что, адаптируясь к новым реалиям, многие виды переселяются в менее засушливые и жаркие части планеты, пишет «Naked science».

темы
море
глобальное потепление
рыбы
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