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Люди
Глобальный сбой: пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter
25 апреля, 2021 19:03
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Pixabay
Пользователи популярной социальной сети Twitter в США жалуются на массовые сбои в работе сервиса.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщается, что 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а 17% не могут войти в свои учетные записи, пишет ТАСС.
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