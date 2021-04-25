Глобальный сбой: пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter

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Пользователи популярной социальной сети Twitter в США жалуются на массовые сбои в работе сервиса.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а 17% не могут войти в свои учетные записи, пишет ТАСС.