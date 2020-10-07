Главврач коронавирусной больницы в Коммунарке объяснил большую очередь из скорых

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Денис Проценко главврач больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, сообщил, что очередь из машин скорой помощи перед больницей объясняется числом новых случаев инфицирования коронавирусом. Так главврач прокомментировал появившиеся в соцсетях фотографии с большим скоплением скорых.

«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — рассказал Проценко.

Проценко добавил, что на данный момент в больнице в Коммунарке содержатся порядка 645 инфицированных, из них 104 в реанимации.

«Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — цитирует главврача «РБК».