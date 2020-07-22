Главврач больницы РПЦ заявил о свободном доступе священников к COVID-пациентам

Общество

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Главный врач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров заявил о том, что число скептиков по ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа стремительно уменьшается. По мнению доктора, это спасет не мало жизней, если вторая волна COVID-19 все-таки обрушится на Россию.

Также, по мнению Зарова, поможет в борьбе с распространением заболевания и наличие у многих людей иммунитета к вирусу.

«У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией. В нашем обществе резко уменьшилась доля "ковид-скептиков" — это тоже должно положительно сказаться в случае начала второй волны», — отметил врач в беседе с РИА «Новости».

В том же интервью Заров заявил, что в больнице РПЦ у священников, в отличие от многих других клиник, есть доступ к зараженным COVID-19 пациентам. Заров поспешил добавить, что представители церкви полностью оснащены всеми необходимыми мерами защиты и напомнил, что РПЦ в Москве создала группу из 21 священника, которые специально обучены и готовы работать с больными коронавирусом.

Врач выразил надежду, что в скором времени пандемия COVID-19 останется в прошлом, как и многие эпидемии, с которыми когда-либо пришлось столкнуться человечеству.