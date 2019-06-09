Главред «Эха» Венедиктов может использовать хитрую «схему Голунова» в защиту своего сына, считает Осташко
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Главред «Эха» Венедиктов может использовать хитрую «схему Голунова» в защиту своего сына, считает Осташко

Руслан Осташко раскрыл тайные намерения оппозиционеров

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко раскрыл тайные намерения оппозиционеров, решивших, что прецедент с журналистом портала Meduza Иваном Голуновым позволит им чувствовать себя безнаказанными.

Это заявление общественного деятеля прозвучало на фоне действий главного редактора радиостанции «Эхо Москва» Алексея Венедиктова. Известный в оппозиционных кругах публицист решил поручиться за Голунова, задержанного ранее с наркотиками.

Венедиктов  продемонстрировал наплевательское отношение по отношению к законодательству Российской Федерации. Он поддержал часть представителей оппозиции, уверенных в «безальтернативной невиновности» Ивана Голунова.

Поведение главреда «Эха Москвы» заставило усомниться в его бескорысных намерениях Руслана Осташко. В интервью Федеральному агентству новостей политолог заявил, что Алексей Венедиктов ставит свое мнение выше суда. Эксперт посчитал, что Венедиктов воспользуется случаем, чтобы попытаться «отмазать» сына от армии.

«Он же прекрасно понимает, что если теперь возникнут вопросы у правоохранителей к его сыну за уклонение от службы в армии, за нелегальный бизнес или за те же наркотики, то он всегда включит схему имени Голунова», — сказал он.

Ранее стало известно, что в отношении Ивана Голунова возбуждено уголовное дело по двум статьям, 30 и 228.1 УК РФ.

Теги:
События: общество
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