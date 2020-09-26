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Главным оружием в борьбе с COVID-19 в Роспотребнадзоре считают настороженность

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 13:35
1 мин
Photo
Flickr

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о текущей ситуации с COVID-19 в России. Также она указала основные причины ухудшающегося положения.

По её словам, такая ситуация связана прежде всего с царящим в обществе пренебрежением к мерам профилактики. Об этом Попова заявила выступая в субботу, 26 сентября.

«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций», — отреагировала чиновница на статистику заболеваемости в эфире телеканала «Россия 1».

Несмотря на рост случаев заболеваемости с начала августа, Попова предлагает настороженность в качестве альтернативы страху. Об этом сообщили «Известия».

темы
Роспотребнадзор
коронавирус
Анна Попова
1 мин