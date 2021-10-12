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Главный «гееборец» страны возьмёт уроки бокса у Николая Валуева перед битвой с Джигурдой
12 октября, 2021 17:15
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, проигравший в бое с шоуменом Никитой Джигурдой, обратился за помощью к коллеге, экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Николаю Валуеву. Спортсмен и ныне политик обещал подготовить главного «гееборца» страны к матч-реваншу.
Напомним, 6 октября Милонов и Джигурда устроили поединок по правилам бокса, в результате которого депутат потерпел поражение. Известно, что Милонов собирается встретиться со своим соперником еще раз, однако Валуев уверен, что сперва необходимо интенсивно потренироваться.
«Всё зависит от стараний моего ученика. За год реально. Я думаю, что Джигурду уделать, вполне», - цитирует Валуева Telegram-канал «SHOT».
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