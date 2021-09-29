Главный гееборец России предложил РФС дополнить форму футболистов «традиционными ценностями»
Главный гееоборец России и по совместительству депутат Государственной думы Виталий Милонов задумал бороться с пропагандой ЛГБТ в футболе. Политик недоволен тем, что в последнее время спортсмены стали поддерживать представителей сексуальных меньшинств.
Он пояснил, что в мире участились случаи, когда футболисты выходят на поле с «радужными» повязками или соответствующими флагами. В связи с этим он предложил дать отпор «противникам» с помощью «традиционных ценностей». Милонов предложил Российскому футбольному союзу идею рекомендовать всем российским футбольным клубам «обновить» форму спортсменов.
«Использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности», - заявил депутат.
Он добавил, что на повязке может быть изображена «здоровая разнополая семья вместе с детьми», - цитирует гееборца RT.
Ранее Милонов назвал юношу «пи****сом» за то, что тот назвал его вором.