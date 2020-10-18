Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Главная святыня исламского мира открыла свои двери для мусульман

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 19:50
1 мин
Photo
Flickr

Власти Саудовской Аравии разрешили проведение молитв в Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке. Она была закрыта почти семь месяцев из-за пандемии.

В мечеть смогут попасть подданные Саудовской Аравии, а также проживающие в стране иностранцы.

Как сообщает РБК, Главное управление по делам Большой (Заповедной) мечети в Мекке и Мечети Пророка в Медине приняло решение перейти к новому этапу малого хаджа — умры (малое паломничество). Согласно ему, в течение последующих двух недель пропускная способность мечетей будет увеличена до 75% — около 55 тыс. человек.

темы
Саудовская Аравия
пандемия
мечеть
Мекка
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!