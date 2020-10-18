Главная святыня исламского мира открыла свои двери для мусульман

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Власти Саудовской Аравии разрешили проведение молитв в Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке. Она была закрыта почти семь месяцев из-за пандемии.

В мечеть смогут попасть подданные Саудовской Аравии, а также проживающие в стране иностранцы.

Как сообщает РБК, Главное управление по делам Большой (Заповедной) мечети в Мекке и Мечети Пророка в Медине приняло решение перейти к новому этапу малого хаджа — умры (малое паломничество). Согласно ему, в течение последующих двух недель пропускная способность мечетей будет увеличена до 75% — около 55 тыс. человек.