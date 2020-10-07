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Главная инфекция XX века вернулась: ученых обеспокоил новый штамм скарлатины

Лилия Караева
7 октября, 2020 16:20
2 мин
Микроскоп
Piqsels.com

Австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая сообщили о новом штамме стрептококка группы А, вызвавшем вспышку скарлатины в 2014 году. Инфекцию ликвидировали около 80 лет назад, до середины XX века она была главной причиной смерти детей в мире, ее вновь зафиксировали в 2014 году.

Ученые разбирались, как патогену удалось возродиться снова. Специалисты изучали гены нового стрептококка из Северо-Восточной Азии и множество его суперантигенов - выделяемых микробом токсичных соединений.

Среди них был обнаружен ранее неизвестный суперантиген, который дает патогену более эффективный способ проникновения. Причиной распространения нового штамма биологи называют независимую настройку генов, благодаря которой микроб быстро проникает в организм хозяина и избегает атаки антибиотиков.

Как пишут «Известия», ученые считают новый штамм более опасным, чем его родственник. В борьбе с ним, уверены они, поможет только вакцина. Специалисты рассчитывают, что в условиях ограничений из-за коронавируса он не вызовет эпидемию, но по завершении пандемии скарлатина может вернуться.

На сегодняшний день зафиксировано 600 тысяч случаев болезни. Вспышка инфекции началась в Великобритании, а теперь - и в Австралии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в ближайшее время пандемия не закончится.

темы
ученые
штамм
скарлатина
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