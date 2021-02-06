Глава центра Гамалеи раскрыл новые подробности о «Спутнике V»

Общество

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об отсутствии противопоказаний к использованию «Спутника V» аллергиками.

По его словам, в случае, если не происходит никакого обострения, опасаться нечего и можно смело прививаться российским препаратом.

Как передает «Интерфакс», эксперт, тем не менее, советует избегать контактов с аллергеном некоторое время до и после вакцинации.