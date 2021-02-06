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Общество
Глава центра Гамалеи раскрыл новые подробности о «Спутнике V»
6 февраля, 2021 13:30
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Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об отсутствии противопоказаний к использованию «Спутника V» аллергиками.
По его словам, в случае, если не происходит никакого обострения, опасаться нечего и можно смело прививаться российским препаратом.
Как передает «Интерфакс», эксперт, тем не менее, советует избегать контактов с аллергеном некоторое время до и после вакцинации.
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