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Глава центра Гамалеи раскрыл новые подробности о «Спутнике V»

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 13:30
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 13:30
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об отсутствии противопоказаний к использованию «Спутника V» аллергиками.

По его словам, в случае, если не происходит никакого обострения, опасаться нечего и можно смело прививаться российским препаратом.

Как передает «Интерфакс», эксперт, тем не менее, советует избегать контактов с аллергеном некоторое время до и после вакцинации.

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ТЕГИ
коронавирус
Спутник V
Александр Гинцбург
1 мин
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