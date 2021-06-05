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Глава спонсировавшего «Спутник V» фонда стал звездой международного форума
5 июня, 2021 01:17
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оказался на первом месте в рейтинге заметности среди спикеров Петербургского международного экономического форума.
К подобному выводу пришли аналитики «СКАН-Интерфакс» по итогам трех дней ПМЭФ. Ключевую роль сыграло участие фонда в создании препарата «Спутник V».
Как сообщает «Интерфакс», по количеству непосредственных упоминаний в медиа Дмитриева все же обошел глава «Мегафона» Геворк Вермишян. Здесь поводом для интереса стало начавшееся развитие 5G технологий на территории РФ.
Также в рейтинге отметились: Дмитрий Рогозин, Герман Греф и главы «Ростелекома», «Ростеха» и «Лукойла».
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