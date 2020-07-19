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Глава РУСАДА любит свою жизнь, но опасается за неё

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 10:08
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объявил о том, что продолжит работу вопреки всем угрозам. При этом, он заранее отметил, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

В своем твиттере Ганус раскритиковал работу с Олимпийским комитетом России (ОКР) и намекнул на то, что его принципиальная позиция может стать угрозой его жизни и здоровью.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», - заявил российский чиновник.

Как напоминает «Фонтанка», уже двое предшественников Гунаса в руководстве РУСАДА, Вячеслав Синев и Никита Камаев, неожиданно ушли из жизни при загадочных обстоятельствах.

темы
допинг
РУСАДА
Олимпийский комитет
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