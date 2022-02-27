Глава российской делегации Владимир Мединский все еще ожидает представителей Украины в Гомеле
Российская делегация, уполномоченная вести переговоры с властями Украины, прибыла в белорусский город Гомель. Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, место предполагаемых переговоров было согласовано с украинской стороной.
Однако до сих пор неясно, согласится ли Владимир Зеленский приехать в Белоруссию. Песков также сообщил, что вне зависимости от места встречи российские войска будут продолжать наступление во время переговорного процесса, - сообщает «РИА-Новости».
Известно, что украинский президент готов к обсуждению условий прекращения огня, однако, по его мнению переговоры должны пройти на «более нейтральной» территории – в Польше, Азербайджане или Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже подтвердил свою готовность принять обе делегации.