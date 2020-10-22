Глава российского министерства отправляется на самоизоляцию из-за коронавируса

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что глава Минздрава Михаил Мурашко отправляется на самоизоляцию. У одно из членов его семьи был выявлен коронавирус.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно», - заявил Кузнецов.

«Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян», - цитирует помощника министра «Интерфакс».