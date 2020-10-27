Новости Общество
Общество
Глава российского МИД решил побыть в одиночестве и на то есть причины
27 октября, 2020 22:39
1 мин
kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров имел контакт с зараженным коронавирусом, из-за чего вынужден отправиться на самоизоляцию.
У самого министра хорошее самочувствие, но его рабочие встречи и визиты будут перенесены.
«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие (Лаврова) хорошее», - сообщили в МИД РФ.
28 и 29 октября министр должен был посетить Сараево и Белград, отмечает «ТАСС».
поддержать проект
1 мин