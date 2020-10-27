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Глава российского МИД решил побыть в одиночестве и на то есть причины

Антон Мельников
27 октября, 2020 22:39
1 мин
к
kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров имел контакт с зараженным коронавирусом, из-за чего вынужден отправиться на самоизоляцию.

У самого министра хорошее самочувствие, но его рабочие встречи и визиты будут перенесены.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие (Лаврова) хорошее», - сообщили в МИД РФ.

28 и 29 октября министр должен был посетить Сараево и Белград, отмечает «ТАСС».

темы
Сергей Лавров
МИД
коронавирус
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