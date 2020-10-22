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Глава Роспотребнадзора: закрываться от Европы надо было сразу

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 13:30
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фото: Kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетовала на то, что границы со странами Европы не были закрыты сразу. Об этом она заявила в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», размещенного на сайте РАНХиГС.

По словам Поповой, возможно, границу с Европой надо было закрывать сразу, как только появились сообщения о заразившихся коронавирусом в Милане.

Однако глава Роспотребнадзора не уверена, что это дало бы результат, поскольку COVID-19 рано или поздно все равно проник бы в Россию, пишет «РИА Новости».

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский закрыл «свою границу». Политик решил не пускать в приемную посетителей, не сделавших прививку от коронавируса.

темы
Россия
общество
Роспотребнадзор
коронавирус
Анна Попова
границы
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