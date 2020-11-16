Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не смог найти хозяина космического корабля

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что собирался выкупить летный образец космического челнока «Буран», который хранится на Байконуре. У Рогозина ничего не вышло, так как у него не получилось найти владельца аппарата.

«Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось», - сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что аналогичная ситуация сложилась с ракетой «Энергия-М», которая находится монтажно-испытательном комплексе Байконура, передаёт «ТАСС». Владелец также не установлен.