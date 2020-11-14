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Глава «Роскачества» погулял на своем празднике и рассказал о методике

Кирилл Савушкин
14 ноября, 2020 22:15
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Глава «Роскачества» раскрыл секреты анализа товара, появляющегося на прилавках российских магазинов.

Как заявил Максим Протасов, огромное влияние оказывают различные премии, присуждаемые, в том числе, в Японии, Европе и США.

В частности, он отметил модель EFQM, при этом не упустив тот факт, что Правительство РФ оказывает должное внимание происходящему.

По данным издания «Экономика сегодня», не менее 162 петербургских предприятий прошли диагностику по принятой «Роскачеством» модели. При этом, важным фактором является «созревание» компании для подобной диагностики.

Помимо физическх проверок «Роскачество» также занимается исследованием цифровых товаров и услуг. Также Протасов отметил важность взаимодействия с подобными структурами за рубежом.

темы
товары
Роскачество
диагностика
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