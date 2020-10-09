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Глава Республики Алтай удержался за власть путем формальностей

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 19:07
1 мин
Photo
Flickr

В Госсобрании Республики Алтай провалилась попытка проведения процедуры импичмента нынешнему главе региона Олегу Хорохордину.


Президиум назвал причиной отказ одного из депутатов Елены Цуприковой от собственной подписи под заявлением. Ранее 14 народных избранников выступили с критикой главы региона, обвинив его в замалчивании проблем республики.

Авторов инициативы не смутила неудача: они намерены подать свое обращение повторно. Борьба будет продолжаться вплоть до отставки чиновника.

При этом, официальный представитель регионального правительства Михаил Максимов охарактеризовал инициативу парламентариев как «частное мнение».

темы
Республика Алтай
глава республики
импичмент
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