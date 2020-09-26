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Глава Подмосковья задумался о веселящихся по ночам детях

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 12:36
1 мин
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Flickr

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение своим подчиненным касательно проживающих в регионе детей.

Чиновники рассмотрят возможность приостановки выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как гласит опубликованный на сайте правительства региона документ: «Министерству образования Московской области внести на рассмотрение правительства Московской области предложения по приостановке выездных мероприятий для детей, предусматривающих круглосуточное пребывание участников».

темы
Андрей Воробьев
ограничения
Подмосквье
1 мин