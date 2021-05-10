Глава МВД заразился коронавирусом после получения вакцины

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Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сдал положительный тест на коронавирус. При этом характерных симптомов у министра пока не наблюдается. Об этом рассказал представитель немецкого МВД Стив Альтер.

Он пояснил, что сейчас возможно заразившийся 71-летний глава МВД находится на карантине дома.

«ТАСС» отмечает, что в середине апреля Зеехоферу сделали укол первым компонентов вакцины от COVID-19 созданной Pfizer – BioNTech. Министру предлагалось сделать укол препаратом Astrazeneca, но он отказался.