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Глава МВД заразился коронавирусом после получения вакцины

Антон Мельников
10 мая, 2021 19:50
1 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 19:50
1 мин
Sebastian Kahnert/dpa/globallookpress
Sebastian Kahnert/dpa/globallookpress

Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сдал положительный тест на коронавирус. При этом характерных симптомов у министра пока не наблюдается. Об этом рассказал представитель немецкого МВД Стив Альтер.

Он пояснил, что сейчас возможно заразившийся 71-летний глава МВД находится на карантине дома.

«ТАСС» отмечает, что в середине апреля Зеехоферу сделали укол первым компонентов вакцины от COVID-19 созданной Pfizer – BioNTech. Министру предлагалось сделать укол препаратом Astrazeneca, но он отказался.

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ТЕГИ
Германия
Коронавирус
Заражение
Министры
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