Глава Минздрава РФ назвал условие для отмены масочного режима

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, когда будет отменен режим обязательного ношения масок.

По его словам, мера будет действовать до тех пор, пока население России не выработает популяционный иммунитет к COVID-19.

Министр отметил, что даже те, кто прошел вакцинацию, должны продолжить носить маски в общественных местах. Несмотря на прививку, они некоторое время могут быть носителями вируса, передаёт «ПолитЭксперт».