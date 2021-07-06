Глава Минздрава рассказал о пьющих белорусах
Борьба с алкоголизмом в Беларуси является одной из важных проблем национальной безопасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. По его словам, в стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к спиртным напиткам, которые люди пьют за короткое время.
Глава Минздрава также сослался на статистику, согласно которой, в Беларуси отмечается рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+. В 2020 году этот показатель составлял 10,8 л на человека.
Как отметил Пиневич, белорусы уходят из жизни в трудоспособном возрасте, а потому алкоголизм напрямую влияет на нацбезопасность в стране, сообщает «Интерфакс-Запад».
Тем временем, министерство здравоохранения считает необходимым начать борьбу с алкоголизмом в России. По словам министра Михаила Мурашко, этот недуг - на третьем месте по причинам смертности в нашей стране.