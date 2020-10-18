Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с карантином в школах

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал интервью в котором рассказал о ситуации с COVID-19 в российских школах.

Чиновник заявил, что жесткого карантина, несмотря на рост масштабов пандемии, в школах не последует.

«По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны — ситуация контролируемая. Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр добавил, что все решения о точечных мерах будут опираться на конкретную эпидемиологическую ситуацию. При этом, пандемия никак не повлияет на сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Также глава ведомства подчеркнул, что отказавшихся от вакцинации педагогов отстранять от работы не будут.