Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Глава Минобороны рискует спровоцировать волну употребления наркотиков среди призывников

Антон Мельников
11 мая, 2021 22:37
1 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 22:37
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Молодых лиц, которые употребляли наркотики не следует пускать на службу в российскую армию. Такое предложение на селекторном совещании озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил министр обороны.

Будет ли действовать озвученное им предложение во время следующего призыва и получится ли с его помощью «откосить» от армии, Шойгу не уточнил.

Министр добавил, что в целом правонарушений связанных с употреблением наркотиков в армии удается избежать. Он также отметил, что в рядах Вооруженных сил регулярно проводится работа по предупреждению распространения запрещенных веществ среди военных, передаёт Lenta.ru.

Поделиться
ТЕГИ
Сергей Шойгу
Минобороны
Вооруженные силы РФ
Наркотики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!