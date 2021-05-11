Глава Минобороны рискует спровоцировать волну употребления наркотиков среди призывников

Люди

Молодых лиц, которые употребляли наркотики не следует пускать на службу в российскую армию. Такое предложение на селекторном совещании озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил министр обороны.

Будет ли действовать озвученное им предложение во время следующего призыва и получится ли с его помощью «откосить» от армии, Шойгу не уточнил.

Министр добавил, что в целом правонарушений связанных с употреблением наркотиков в армии удается избежать. Он также отметил, что в рядах Вооруженных сил регулярно проводится работа по предупреждению распространения запрещенных веществ среди военных, передаёт Lenta.ru.