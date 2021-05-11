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Глава Минобороны рискует спровоцировать волну употребления наркотиков среди призывников
11 мая, 2021 22:37
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Молодых лиц, которые употребляли наркотики не следует пускать на службу в российскую армию. Такое предложение на селекторном совещании озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил министр обороны.
Будет ли действовать озвученное им предложение во время следующего призыва и получится ли с его помощью «откосить» от армии, Шойгу не уточнил.
Министр добавил, что в целом правонарушений связанных с употреблением наркотиков в армии удается избежать. Он также отметил, что в рядах Вооруженных сил регулярно проводится работа по предупреждению распространения запрещенных веществ среди военных, передаёт Lenta.ru.
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