Глава Минэнерго рассказал о трудностях в восстановлении экономики

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Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что спрос на нефть в мире восстанавливается медленно. При этом он отметил, что новые карантинные меры в Европе мягче, чем те, что были весной при первой волне коронавируса.

«Текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе, - заявил министр Минэнерго. - Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья».

Также Новак отметил, что люди были вынуждены снизить число поездок и перейти в «онлайн», что «испытало на прочность» мировой спрос и глобальные цепочки поставок.

В Минэнерго отмечают, что крупнейшие страны Европы снова вводят «масштабные локдауны», однако они не так строги, как те ограничения, которые наблюдались весной, передаёт ФБА «Экономика сегодня».