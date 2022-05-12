Глава Минэкономразвития на совещании с Владимиром Путиным не смог произнести слово «спецоперация»
На совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства глава Министерства экономического развития страны Максим Решетников, говоря о влиянии санкций на экономическую сферу государства, не смог назвать происходящее на Украине специальной военной операцией.
Министр хотел обратить внимание на заявление Владимира Путина о замедлении инфляции и разволновался в самый ответственный момент.
«И действительно, Владимир Владимирович, как вы и сказали, вот за последнюю неделю она в годовом пересчете у нас снизилась до 6,4%. То есть вполне, скажем так, до вот этой вот всей ситуации«, - заявил Решетников на совещании.
В заключение он добавил,что экономика РФ демонстрирует устойчивость, хотя проблемы, конечно, есть. Среди них разорванные логистические цепочки, острая необходимость перенастроить производства, а также снижение импорта.