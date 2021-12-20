Глава ликвидированной «Команды 29» поздравил «чекистов» запуском нового в РФ правозащитного проекта
Адвокат и глава ликвидированного правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов* сообщил о возобновлении деятельности, в России запускается новый проект — «Первый отдел». Он будет заниматься защитой граждан, обвиняемых в шпионаже, экстремизме и госизмене.
«Наш проект будет защищать тех, кто попал под каток уголовных дел, связанных с госбезопасностью, собирать и анализировать всю доступную информацию о закрытых процессах, придавать огласке дела», - пояснил Павлов*, добавив, что в последнее время предателями Родины в России признают всех, кого раньше правоохранители обходили стороной: от домохозяек до признанных ученых.
Он отметил в своем Telegram-канале, что запустил проект сегодня не случайно - 20 декабря сотрудники Службы безопасности РФ отмечают свой профессиональный праздник, «и это наш с коллегами большой подарок виновникам сегодняшнего “торжества”».
Ранее сотрудников ФСБ в Москве своеобразно поздравили анархисты.
*Иван Павлов признан в РФ иностранным агентом.